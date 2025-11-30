Lavar el pan, la nueva tendencia viral en redes para mejorar su sabor

A la hora de cocinar, estamos acostumbrados a lavar ciertos alimentos. Las frutas y verduras son los más comunes, sin olvidarnos de que el arroz, la pasta y las legumbres se benefician de un baño para quedar tan limpios como deliciosos. Sin embargo, resulta raro pensar en aplicar este método a otros alimentos. Por ejemplo, al pan. ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Qué beneficios ofrece? ¿O se trata tan solo de algo para enseñar en redes? Descubrimos si la nueva tendencia viral tiene algún sentido o es otra chorrada más para mantenernos enganchados.

El primer paso es lavar el pan bajo agua caliente. Cuando esté bañado, mételo al horno a 400 grados para secarlo. Sí, el proceso es mojarlo para secarlo. ¿Resultado esperado? Por fuera se vuelve crujiente, por dentro esponjoso. Se mantiene o incluso mejora el sabor y se supone que es una de las mejores maneras de reutilizar el pan de varios días que se ha quedado duro o un poco incomible. ¿Es de verdad así? ¿Es real o es para el reel, como dice el vídeo?

Resulta que, sorprendentemente, es real. Al repetir el proceso con un pan diferente se obtiene una baguette que está crujiente por fuera y suave por dentro. Es un proceso que el creador original defiende como uno capaz de engañar a cualquiera, aunque no hace falta eso para aprovecharlo. Disponer de una técnica con la que decir adiós al pan duro sin tener que rallarlo o reutilizarlo en sopas es un regalo, sobre todo para aquellas personas que viven solas y para las que una sola barra puede durar mucho tiempo. Así que ya sabes: si te encuentras con qué no sabes qué hacer con el pan sobrante en casa, puedes intentar darle una oportunidad a lavarlo y secarlo al horno. El resultado, esta vez sí, te sorprenderá.