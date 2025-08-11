Una leona aparece por sorpresa para ayudar a una limpiadora a dejar los cristales del zoo impecables

Limpiar el zoo de Paignton, en Reino Unido, puede ser una aventura de lo más divertida. Así lo ha comprobado esta empleada que, mientras quitaba la suciedad de los cristales en la zona de leones, ha recibido la ayuda más inesperada.

La trabajadora, llamada Nadia Gould, pasa el paño por los vidrios y, al otro lado, una leona se acerca. La tarea le debía parecer entretenida al felino, que no duda en ponerse a dos patas para imitar a la persona al otro lado del cristal.

Se trata de Semira, una leona del zoo que se ha querido involucrar en los quehaceres de sus cuidadores. Porque quién dijo que los animales y los humanos no pueden colaborar si se lo proponen. Aunque, por bonita que sea la estampa, sin duda Nadia habrá agradecido tener un vidrio entre ambas.

Así, la leona ha tendido su zarpa a Nadia. Un curioso gesto que se ha viralizado, dejando un bonito recuerdo para esta trabajadora del zoo.

Aunque, a decir verdad, esto no parece ser algo fuera de lo común en el zoo de Reino Unido. La empleada no se inmuta lo más mínimo y continúa con sus labores de forma habitual. Eso sí, esta vez con una compañera de trabajo única.