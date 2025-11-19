Leticia Sabater vuelve a romper Internet con su villancico más loco

No es la primera vez que la famosa Leticia Sabater nos sorprende en Navidad con una canción. Ya ha publicado temas que se han vuelto virales como “Trínchame el pavo” o el ya mítico “El polvorron”. Este año no podía ser menos y ha sacado un nuevo villancico siguiendo la misma línea de humor, picardía y surrealismo que la caracteriza.

También está disponible el videoclip, muy al estilo Leticia Sabater, con imágenes navideñas hechas con chroma, bailarines a su alrededor, planos que a veces cuesta encontrarles sentido y como siempre, muy poca ropa… pero eso sí, poca ropa navideña.

La canción comienza con: “Le pedí a Papá Noel, le pedí a los Reyes Magos que solo quiero un regalo, que me traigan un buen rabo, de conejita, gordito y peludo, de conejita no seas malpensado”, jugando con el doble sentido durante todo el single como ya es habitual en sus propuestas.

El videoclip mezcla elementos navideños como la nieve, los Reyes Magos, Papá Noel o el turrón con un tono erótico y muy poca ropa, lo que caracteriza a nuestra famosa Leticia.

“Dame duro como el turrón, dame champán añejo, no se te olvide una zanahoria para mi conejo” o “Esta Navidad nadie se congela, sorry Mariah Carey” son algunas de las frases de la letra que, desde luego, no pasan desapercibidas.

Que Leticia saque un villancico cada año ya se ha vuelto casi una tradición. Te puede gustar más o menos, pero es verdad que muchas veces la canción se mete en la cabeza y es imposible sacarla.

¿Y tú, habías escuchado ya el nuevo villancico de Leticia Sabater?