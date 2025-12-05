Lola Indigo anuncia su feria en Granada y abre la venta de entradas

Después del descanso que se tomó durante el verano, Lola Indigo ha vuelto con un proyecto muy ambicioso: crear su propia feria en Granada, un evento que combina atracciones, rumbas, gastronomía, DJs y un cartel con algunos de los artistas más relevantes de la ciudad, como Pepe y Vizio, Yung Beef o La Zowi. La idea es ofrecer una experiencia completa que celebre la cultura local, la música y el talento.

Las entradas para esta feria salen hoy, 5 de diciembre a las 12:00 del mediodía, y el evento tendrá lugar en el Cortijo del Conde, Granada, el próximo 30 de mayo de 2026, coincidiendo en mes con la celebración de las Cruces de Mayo, una de las festividades más icónicas de la ciudad. Este mes, ya lleno de color y flores en las calles, contará ahora con un motivo más para que Granada brille con fuerza, mezclando tradición y modernidad.

Con este proyecto, Lola Indigo busca llevar su tierra a toda la gente que aún no la conoce, creando una conexión especial con la ciudad y sus habitantes. Además, la feria pretende ensalzar el talento local, demostrando que en Granada el arte fluye en todas sus formas, desde la música hasta la gastronomía y las artes escénicas.

El evento estará presentado por IlloJuan y Spok Sponha, y será retransmitido en directo, permitiendo que quienes no puedan asistir también formen parte de esta experiencia única. Con esta iniciativa, Lola Indigo no solo reafirma su vinculación con sus raíces, sino que también posiciona a Granada como un epicentro cultural capaz de atraer a público de toda España y más allá.