Una madre se enfada con Alexa después de preguntarle cómo se dice “tu método” en polaco

Aunque durante muchos años se han hecho chistes bromeando sobre cómo se dicen ciertas frases en otro idioma, lo cierto es que hay ocasiones en las que la realidad supera a la ficción. Porque, tal y como muchos han descubierto, hay algunas palabras o frases que, al traducirlas a otro idioma, parece que la persona siga hablando en español, pero diciendo algo con un significado totalmente distinto. Y esto es precisamente lo que ha descubierto esta madre gracias a la broma que le ha hecho su hijo, quien le ha propuesto que le preguntara a Alexa cómo se dice "tu método" en polaco, algo que parece que no le ha gustado nada descubrir.

Porque, en cuanto esta asistente virtual se lo ha dicho, la mujer se ha pillado un buen cabreo, lo que la ha llevado a insultar a Alexa y repetir constantemente que no quiere volver a tener que ver nada más con ella. Además, desde ese momento, parece que lo único que quería era irse de la casa para no seguir en el mismo sitio que Alexa y su hijo, quien ha intentado que volviera a caer en una de estas bromas. Pero, sin duda, su madre ha aprendido la lección a la primera, porque en cuanto le ha sugerido que le pregunte cómo se dice "el árbol" en finés, ella rápidamente ha respondido gritando que no le va a decir nada más a Alexa.

Además, parece que esta madre se ha sentido tan ofendida con las palabras que le ha dicho la asistente virtual, que ha optado por fingir que lo ha olvidado. Por ello, cuando su hijo le ha preguntado qué es lo que le había dicho, ella ha asegurado que no había escuchado lo que le ha dicho, y que simplemente ha optado por insultarla "y ya está". Pero, finalmente, ha admitido que le ha dicho "una guarrería asquerosa", algo que le ha hecho especialmente gracia a su hijo.

Sin duda, aunque la madre se lo haya tomado tan mal, el hijo se lo ha pasado en grande con esta broma, ya que no ha podido dejar de reír desde un primer momento con la situación tan cómica que se ha creado entre Alexa y su madre a raíz de esta pregunta.