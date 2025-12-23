Le mandan 1200 dólares por error y los devuelve, pero las redes avisan de que podría ser una estafa

¿Qué harías si te llegase una transferencia de más de mil euros de un desconocido? Hay quien lo trataría con disimulo y sin decir nada, para ver si ese dinero acaba siendo suyo, pero la mayoría de las personas intentaría averiguar el origen del dinero para devolverlo, ya que puede ser una fuente de problemas. En plataformas como PayPal, es fácil contactar con el autor de ese "envío erróneo" y acordar que se envíe el dinero de vuelta, y eso es lo que hizo el autor de este tuit, que ya se ha hecho viral.

La persona que le envió el dinero por error le mandó un sencillo correo de agradecimiento, y eso ha hecho que se disparen las alarmas entre quienes han visto el tuit. Muchos se han encargado de señalar que este tipo de acciones pueden ser, en ocasiones, una estafa, que busca obtener el dinero de vuelta y, después, poner una reclamación a PayPal por ese pago erróneo, y que esta le devuelva el dinero que envió originalmente. De esta forma, una persona honesta que quiera arreglar el asunto por las buenas acaba perdiendo más de mil euros, por no haber tramitado el error a través del servicio de asistencia de PayPal.

Así que, a no ser que ese pago erróneo provenga de un contacto cercano a ti, nunca debes enviar la misma cantidad de vuelta a la persona que te envió el dinero "por error". Las plataformas de pagos digitales tienen servicios que protegen a sus clientes para este tipo de situaciones, y es importante recurrir a ellas para que se encarguen de solucionar el problema. Las acciones que tomes fuera de su sistema de protección serán tu responsabilidad, no la suya, y será difícil que puedan ayudarte si no utilizas los canales oficiales para ello.