Marta, Sebas, Guille y los demás: así sonaría el gran clásico de Amaral 20 años después

La creadora Lidia Aguilar ha arrasado en TikTok al publicar un vídeo en el que actualiza la letra del clásico de Amalar titulado Marta, Sebas, Guille y los demás. En su propuesta, se pregunta qué ha sido de aquellos personajes veinte años después, otorgándoles nuevos caminos vitales que dialogan con la versión original.

En la canción de Amaral, Marta se marchaba lejos porque "sintió que ya era la hora". En la reescritura de Aguilar, Marta también se muda, pero esta vez a Zaragoza, ciudad natal del dúo, como un gesto de vuelta a los orígenes. Sebas, que en la canción original "se marchó de casa", aquí se convierte en un adulto con recorrido: se casó, tuvo dos hijos y, tras la separación, lidia con otra etapa de su vida. Isabel, aquel personaje que fue despedida "sin saber por qué", ahora experimenta un giro de justicia poética: se convierte en la jefa de quien un día la dejó sin trabajo.

Uno de los momentos más celebrados del vídeo es cuando Aguilar imagina a los personajes volviendo a reunirse. Para ese reencuentro, escribe un verso que ha conectado con los oyentes: "Y es que siempre aprendes al final / que el destino no separa lo que no supo juntar".

El contraste con la letra original resulta revelador. Mientras Amaral cantaba sobre las rupturas, huidas y soledades propias de la juventud, esta versión propone una mirada adulta, marcada por el paso del tiempo, las pérdidas y la reconciliación con el destino. Así, la reescritura no pretende sustituir al clásico, sino tender un puente entre la generación que lo escuchó en su adolescencia y aquella que ahora, veinte años después, busca reconocerse en la vida de Marta, Sebas, Guille y los demás.