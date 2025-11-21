Los mejores chistes y tuits sobre tatuajes

Un tatuaje es, en esencia, una modificación temporal o permanente del color de la piel mediante la que se crea un dibujo, una figura o un texto. Para realizarlo se utilizan agujas u otros utensilios que inyectan tinta o pigmentos bajo la epidermis. Hoy en día existen infinidad de estilos y técnicas: desde los tatuajes temporales que desaparecen al poco tiempo hasta los permanentes, que son los más populares y los que acompañan a la persona durante toda la vida.

Como ocurre con cualquier forma de expresión artística, los tatuajes pueden ir desde verdaderas catástrofes estéticas hasta auténticas obras maestras capaces de dejarte con la boca abierta. Y, por supuesto, también tienen un lado cómico que merece ser celebrado. En esta noticia te abrimos una pequeña ventana al mundo del tatuaje desde una perspectiva divertida, porque incluso la tinta más seria tiene su parte humorística.

Y si hay algo que nunca falla para pasar un buen rato es una buena selección de tuits ingeniosos. Nada como un puñado de mensajes brillantes para sacarte una sonrisa y levantarte el ánimo. Ya he hecho recopilaciones de todo tipo: tuits sobre parejas, sobre doctores o sobre asociaciones y clubs. Ahora toca sumergirse en la tinta y disfrutar de estos tuits sobre tatuajes, donde lo divertido se mezcla con lo absurdo y lo inesperado.