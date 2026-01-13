Las mejores expresiones para referirse a alguien con pocas luces

El español es un idioma riquísimo en expresiones divertidas, ingeniosas y a veces directamente demoledoras para decir según qué cosas. Nuestro talento colectivo para el sarcasmo nos ha llevado a inventar mil maneras distintas de afirmar que alguien no anda muy sobrado de luces. Y no, no hablamos de las clásicas comparaciones del tipo "Es más tonto que X cosa", sino de ese otro catálogo de frases creativas que funcionan casi como pequeñas obras de arte popular.

Eso es justo lo que ha destapado @farmaenfurecida en X con una pregunta tan sencilla como irresistible: "¿Cuál es vuestra expresión favorita para referiros a alguien con pocas luces?". El tuit, firmado por Guille Martín, se ha convertido en viral en cuestión de horas: más de 600.000 visualizaciones, cerca de 5.000 likes y alrededor de 2.000 respuestas que forman un auténtico diccionario alternativo del ingenio español.

El propio Guille abría fuego compartiendo una de las más conocidas: "No es el lápiz más afilado del estuche". A partir de ahí, la creatividad colectiva se desató y el hilo empezó a llenarse de expresiones que mezclan humor, mala leche y una imaginación desbordante. En esta recopilación aparecen desde clásicos atemporales hasta auténticas joyas que parecen recién salidas del horno.

Entre las más votadas destacan frases que ya forman parte del imaginario popular como "La inteligencia le persigue, pero él es más rápido", "No sabe hacer la O con un canuto" o "Le falta un hervor". Incluso yo no pude resistirme a compartir una de mis favoritas: "No es la patata más crujiente de la bolsa".

Pero el hilo va mucho más allá de lo evidente. Hay expresiones especialmente brillantes como "La neurona le hace eco", "Hay maderas que no agarran el barniz" o "Esa persiana no sube del todo". Otras tiran de metáforas gloriosas como "Es el Mercedes de Diana" o "Tiene menos luces que un barco pirata". Tampoco faltan las que juegan con la cocina y la burocracia: "Le faltan 8 minutos en la olla express", "Le falta una patatina pal kilo" o el recurrente "Se sacó el DNI a la segunda".

El resultado es un hilo que demuestra, una vez más, que cuando el ingenio español se pone a trabajar en comunidad, no hay algoritmo que lo pare. Un recordatorio de que, para insultar con gracia, este idioma sigue siendo imbatible.