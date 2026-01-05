Millonario con un solo vídeo de YouTube: cómo diez horas de un clip en bucle de una chimenea pueden hacerte ganar el sueldo de toda una vida

¿Imaginas convertirte en millonario subiendo un solo vídeo de YouTube en el que ni siquiera sale tu cara, y que no te ha costado ni un céntimo producir? Esa es la historia del vídeo del que vamos a hablar hoy: un sencillo clip en bucle de una chimenea que se repite durante diez horas, y que millones de hogares han reproducido en su televisor para dar un toque más acogedor a sus salones. En total, el vídeo acumula 156 millones de reproducciones, y cada año suma unos cuantos millones más durante la temporada invernal. Pero hoy se ha hablado del vídeo por otras razones: se ha estimado que, en los diez años en los que ha estado publicado el vídeo, habría generado más de un millón de dólares en ingresos, a través de los anuncios que se reproducen en él.

Esta es, por supuesto, una suerte con la que muy pocos creadores han podido contar: para empezar, porque se trata de un vídeo de diez horas en el que se incluyen numerosos anuncios, y eso multiplica la rentabilidad de cada una de las reproducciones con las que cuenta. Y, para continuar, porque que un vídeo tan sencillo logre posicionarse tan bien como este es un reto muy complejo.

Además, quienes tengan la ilusión de pegar un pelotazo como este deben saber que las políticas de monetización de YouTube no se lo ponen fácil a los nuevos creadores: es necesario tener una base de suscriptores y una cifra anual muy alta de tiempo de reproducción para poder empezar a monetizar los vídeos; y la mayoría de creadores, incluso los que tienen cierto éxito nada más empezar su andadura en YouTube, tardar varios meses o incluso más de un año en empezar a obtener ingresos. ¡Pero eso no significa que la historia de este vídeo tan peculiar no pueda resultar inspirador!