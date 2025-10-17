El misterio de la pulsera perdida de Yungblud que fascina a TikTok

La usuaria de TikTok @vikylavigne ha compartido una curiosa anécdota que vivió en el concierto que Yungblud dio recientemente en Madrid: mientras disfrutaba del show, encontró un objeto personal del cantante en el suelo. Según cuenta, su intención era subir el video para intentar contactar con el equipo del artista y devolver el brazalete, pero poco a poco el clip se ha ido volviendo viral, siendo visto por miles de personas.

"En un momento en el que iba a sacar el móvil del bolso, se me cayeron las tarjetas y mi novio encontró esta pulsera en el suelo" cuenta la usuaria. Al día siguiente, revisando videos del concierto en TikTok, se dio cuenta de que Yungblud llevaba la misma pulsera el inicio del show.

La chica pidió ayuda sus seguidores "¿Creéis que esta pulsera voló de los brazos de Dom, cayó al suelo y mi novio la recuperó?

El video ya acumula más de 200.000 visualizaciones y más de 400 comentarios, donde los seguidores no han tardado en reaccionar. Algunos intentan ayudarla para que consiga contactar con Yungblud, otros le aconsejan que se guarde la pulsera como un tesoro, y hay quienes aseguran que si la devuelve, el cantante seguramente la recompensará por su gesto de buena fe. La publicación se ha convertido en un verdadero debate de que hacer con el objeto personal del artista.