El momento viral en el que un hombre tiene que ser rescatado tras hacer un agujero en la arena y no poder salir

Hacer agujeros en la arena es una actividad internacional, presente en cualquier playa del mundo. En general, son los niños los que se ponen a escarbar mientras juegan; sin embargo, más de un adulto ha querido recuperar sus años de infancia y, como ha sucedido en Brasil, la idea no siempre es tan buena como parece.

Un turista en Copacabana decidió excavar un agujero en la playa para meterse y hacerse una foto de cumpleaños. Ahora bien, todo tiene un límite y jugar con las leyes de la física puede salir mal. Muy mal.

El hombre estaba dentro del agujero en cuestión cuando la arena cedió y lo atrapó, impidiéndole salir. Estuvo atrapado hasta tres horas y la desesperación del turista crecía por momentos. Finalmente, entre varias de las personas presentes en la playa, consiguieron sacarlo y el alivio es claramente visible en su rostro.

El usuario de Instagram @alansmithoficial_ grabó el momento y lo ha publicado en sus redes, afirmando que "casi se convierte en su última foto de cumpleaños". Por suerte, todo quedó en un susto y, probablemente, en un aprendizaje sobre qué hacer y qué no hacer en la playa.

Los agujeros en la arena pueden ser divertidos; pero, como bien se ha podido comprobar, hay que mantener cierta cautela para evitar sorpresas tan desagradables como esta.