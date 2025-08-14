Un mono roba el iPhone a una turista en Bali: Así ha sido el tenso momento

Quien haya visitado lugares como Bali sabe que sus paisajes son preciosos y dignos de foto; pero, lo que más llama la atención, son aquellos monos profesionales del robo. Estos pequeños y ágiles habitantes de la isla pueden pasar de estar posanso para una foto a robarte botellas, gafas de sol e incluso tu móvil. Por eso, más de un turista ha aprendido que en Indonesia no solo hay que estar atento al mar y a los templos, sino también a los árboles.

Chloe Grace y sus amigas lo comprobaron de primera mano durante su viaje. Mientras disfrutaban de la vista y grababan videos, un mono se acercó sigilosamente a una de ellas y, sin previo aviso, le arrebató el móvil. La víctima intentó recuperarlo, acercándose poco a poco, pero el intruso ya había trepado el árbol con el móvil bien asegurado entre los dientes.

Ella esperó unos segundos, quizás con la esperanza de que el animal sintiera un momento de compasión, pero la única respuesta fue verlo desparecer entre las ramas, dejando a su dueña sin móvil.

Así que ya sabes qué hacer para tu próximo viaje a Bali: Protege tus cosas como si fueran un tesoro … Porque para algunos monos, realmente lo son.