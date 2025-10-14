El motivo por el que siempre debes llevar el reloj en una muñeca concreta

El tiktoker y experto en relojería Iñigo Salaverria se ha ganado un hueco entre los creadores más curiosos del mundo de los relojes. Desde su cuenta en TikTok, donde comparte vídeos sobre el sector del lujo y curiosidades relojeras, consigue que temas aparentemente "de nicho" acumulen miles de visualizaciones. No es casualidad: trabaja en Chronoexpert, un marketplace especializado en relojes de alta gama, y sabe cómo contar historias que enganchen incluso a quienes no son coleccionistas.

En uno de sus últimos vídeos, Salaverria resuelve una duda que todavía genera debate: ¿en qué muñeca hay que llevar el reloj?

"Hay gente que me pregunta sobre en qué muñeca debería de llevar el reloj", explica al inicio del clip. Su respuesta, sin embargo, no tiene una sola verdad absoluta. "Yo lo que os digo a todos es: llevadlo donde más cómodo os parezca o donde más os guste llevarlo".

Aun así, el experto matiza que existen "unas reglas no escritas" sobre el tema. "Si eres zurdo deberías llevarlo en la diestra y si eres diestro deberías llevarlo en la zurda", comenta. El motivo es práctico: con la mano no dominante "le vas a dar menos golpes durante el día, ya sea cuando escribas, cuando comas o cuando hagas otro tipo de actividades".

Salaverria también aporta una curiosa razón histórica: "Los soldados, cuando iban a la guerra, preferían ponerse el reloj en su mano no dominante porque probablemente en la otra tendrían un arma”. Además, añade que el diseño tradicional de los relojes tiene sentido con esta costumbre: "Como la corona está en el lado derecho, tiene más sentido que te lo pongas en la zurda para, con tu mano dominante, darle cuerda al reloj".

Una explicación sencilla, pero muy reveladora, que combina historia, funcionalidad y sentido común. Y, como suele ocurrir con los vídeos de Iñigo Salaverria, vuelve a demostrar que la relojería también puede ser contenido viral.