Se muda con su nuevo compañero de piso y empieza a oír ruidos sospechosos en pleno día

Compartir piso es, casi siempre, una experiencia curiosa para todos los que se embarcan en ella; especialmente cuando se debe compartir vivienda con personas totalmente desconocidas. Cada año, decenas de miles de estudiantes deben cambiar de ciudad y aprender a convivir con personas con las que no son en absoluto compatibles, y eso lleva a anécdotas de lo más extrañas y, en ocasiones, también divertidas. Eso es lo que le ha ocurrido al autor de este vídeo de aquí, que se ha hecho viral tras grabar los peculiares ruidos que se escuchaban al otro lado de la puerta de su nuevo compañero de piso, a plena luz del día.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar: muchos señalan que la persona que grabó el vídeo está siendo algo exagerada, ya que el ruido es apenas perceptible, por lo menos al grabarlo con el móvil. Otros tantos explican que el hecho de compartir piso no elimina las necesidades básicas de las personas; y que, especialmente en el caso de los jóvenes, es normal que se den ciertas situaciones dentro de su habitación, a puerta cerrada.

Por supuesto, también están los que han recordado anécdotas similares de cuando compartían piso, con infinidad de momentos incómodos en los que un compi les pilló haciendo cosas privadas en su habitación. Es un asunto con el que todos los jóvenes estudiantes que comparten piso han tenido que lidiar en mayor o menor medida, aunque hay quienes logran ser más discretos que otros cuando lo hacen. ¡Pero al autor del vídeo le tocará aguantar a uno de esos compis que no saben o no quieren disimular tanto como deberían!