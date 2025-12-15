Un músico suizo enseña a un pulpo a tocar el piano en menos de seis meses

El músico suizo Mattias Krantz ha logrado algo insólito: enseñar a su pulpo, llamado Takoyaki, a tocar el piano, sorprendiendo a miles de personas en redes sociales. El pulpo es capaz de mover cada uno de sus tentáculos de manera independiente, interpretando melodías, incluida la icónica de la película Tiburón.

Para lograrlo, Krantz construyó un piano adaptado con pequeños palos en las teclas que facilitaban al pulpo presionarlas, y dedicó muchas horas de entrenamiento, recompensando a Takoyaki por cada acierto. La experiencia también fortaleció el vínculo entre ambos, transformando el entrenamiento en un proyecto artístico y emocional.

Takoyaki no proviene de un mercado convencional, sino que fue adquirido a través de un pescadero portugués. Vive en una pecera de 416 litros equipada con rocas, juguetes y elementos que fomentan su bienestar. Ganar su confianza no fue sencillo en un principio se mostraba reacio a interactuar, pero con paciencia y constancia comenzó a adaptarse al entorno y a familiarizarse con el piano, mostrando su curiosidad natural.

Krantz describe la experiencia como surrealista, comparándola con un sueño febril, ya que no esperaba que Takoyaki pudiera tocar junto a él en menos de seis meses, creando momentos en los que la guitarra y el piano se combinaban en armonía. Los vídeos de esta actuación han causado furor en YouTube, acumulando más de 6 millones de reproducciones en formato largo y 31 millones en cortos, generando asombro y admiración por la destreza del animal.

Este caso subraya la extraordinaria inteligencia de los pulpos, su capacidad de aprendizaje y curiosidad, y cómo con respeto, paciencia y cuidados adecuados, se pueden establecer interacciones únicas entre humanos y animales marinos, incluso explorando ámbitos tan creativos como la música.