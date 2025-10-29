Nació rubio en una familia de morenos y su padre lo cuenta de la forma más divertida

El usuario de Instagram (@raulmassana), que además de creador de contenido es cómico y guionista, ha publicado en su perfil un vídeo humorístico donde presenta la divertida vida de su hijo Lucas, un niño rubio en una familia de morenos. A través del humor, Raúl cuenta cómo su pequeño ha crecido escuchando todo tipo de comentarios sobre su pelo.

Durante el vídeo, presentan a Lucas que relata con inocencia y gracia algunas de las frases que más ha escuchado durante su corta vida: “Pero este niño, ¿de quién es?”, “no parece de la familia”, “mírale, si parece alemán”, e incluso comenta que hasta sus propios padres se sorprenden diciendo “no se parece a nadie, no parece nuestro”.

Con el tono cómico que caracteriza a Raúl, el padre aprovecha la situación para ironizar sobre lo que vive su hijo, combinando ternura y humor. Lucas, por su parte, añade reflexiones con frases tan graciosas como entrañables: “Pienso que me querrían más si fuese calvo. A veces sueño que pertenezco a un mundo de rubios y todo es mucho más fácil. Luego veo cómo trata la sociedad a los rubios y se me pasa”, o “Mamá, papá, los rubios son tontos, hay personas a las que no les gusta que seamos rubios, y eso duele.”

El vídeo, contado con el estilo irónico y cercano típico de Raúl Massana, ha conseguido sacar una sonrisa a miles de usuarios, demostrando que el humor familiar sigue siendo una de las fórmulas más efectivas en redes sociales.