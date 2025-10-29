FAMILIA
Nació rubio en una familia de morenos y su padre lo cuenta de la forma más divertida
A veces, cuando nos comparamos con nuestra familia, encontramos rasgos tan diferentes que nos hacen dudar si realmente somos de la misma familia. Es justo lo que pasa con Lucas, un niño rubio en una familia de morenos. ¿Tú te pareces mucho a tu familia?
Publicidad
El usuario de Instagram (@raulmassana), que además de creador de contenido es cómico y guionista, ha publicado en su perfil un vídeo humorístico donde presenta la divertida vida de su hijo Lucas, un niño rubio en una familia de morenos. A través del humor, Raúl cuenta cómo su pequeño ha crecido escuchando todo tipo de comentarios sobre su pelo.
Durante el vídeo, presentan a Lucas que relata con inocencia y gracia algunas de las frases que más ha escuchado durante su corta vida: “Pero este niño, ¿de quién es?”, “no parece de la familia”, “mírale, si parece alemán”, e incluso comenta que hasta sus propios padres se sorprenden diciendo “no se parece a nadie, no parece nuestro”.
Con el tono cómico que caracteriza a Raúl, el padre aprovecha la situación para ironizar sobre lo que vive su hijo, combinando ternura y humor. Lucas, por su parte, añade reflexiones con frases tan graciosas como entrañables: “Pienso que me querrían más si fuese calvo. A veces sueño que pertenezco a un mundo de rubios y todo es mucho más fácil. Luego veo cómo trata la sociedad a los rubios y se me pasa”, o “Mamá, papá, los rubios son tontos, hay personas a las que no les gusta que seamos rubios, y eso duele.”
El vídeo, contado con el estilo irónico y cercano típico de Raúl Massana, ha conseguido sacar una sonrisa a miles de usuarios, demostrando que el humor familiar sigue siendo una de las fórmulas más efectivas en redes sociales.
Publicidad