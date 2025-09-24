Un niño explica el emotivo origen de su nombre: "Qué orgullo de hermana"

Los nombres que llevamos suelen tener detrás un motivo personal o familiar: homenajes, tradiciones o, simplemente, preferencias de nuestros padres. Pero, en ocasiones, esconden historias mucho más profundas y conmovedoras. Es el caso de Aylan, un niño cuyo nombre se ha hecho viral después de que su tío, el escritor y periodista Ger Arribas, compartiera en X la emotiva historia que lo acompaña.

"Han preguntado en el colegio a mi sobrino y sus compañeros por qué se llaman como se llaman y este es el motivo del nombre de Aylan, mi sobrino el enano. Qué orgullo de hermana", escribió Arribas, junto a una fotografía de la redacción en la que el pequeño explicaba el origen de su nombre.

El texto del niño no deja indiferente: "Me llamo así en homenaje a un niño que tuvo que salir de su país en guerra, en una patera, para poder conseguir la paz. Para no olvidarnos de que toda la gente no tiene la misma suerte por el simple hecho de nacer en un sitio o en otro. Para que no nos olvidemos de Aylan Kurdi, y de todas las personas que buscan la paz y una vida mejor”.

El recuerdo alude a Aylan Kurdi, el niño sirio cuya imagen sin vida en una playa turca en 2015 se convirtió en símbolo de la crisis de refugiados y del drama de miles de familias que arriesgan todo para huir de la guerra.

La publicación de Arribas generó una ola de reacciones en X. Entre los mensajes más destacados, el usuario @paralalibertad7 elogió la decisión de los padres: "Aylan es un niño muy inteligente que llevará ese nombre con orgullo. Gracias a sus padres por ser como son".

Además, el propio Ger añadió un dato curioso para contextualizar: según el INE, en España apenas hay 250 niños con el nombre de Aylan, con una media de edad de solo cuatro años.

La historia se ha viralizado porque recuerda que, detrás de algo tan cotidiano como un nombre, puede esconderse un homenaje, un gesto de memoria y un compromiso con no olvidar realidades que siguen vigentes.