El niño que está arrasando en TikTok por sus consejos para afrontar un día de colegio

El usuario de TikTok @el_.estudiante._2025 es una cuenta que nació hace apenas una semana, pero ya ha recibido una respuesta muy positiva por parte del público. Detrás de ella está Marcos, un estudiante de 2º de la ESO, que decidió emprender un canal con una idea clara: "El objetivo de mis vídeos será transmitir tips, consejos y hablar sobre la vida de un estudiante promedio en el Principado de Asturias", tal y como explica en su primer vídeo.

De sus vídeos sorprende que, pese a su corta edad, tiene una forma de expresarse muy correcta en comparación con la que suele tener la mayoría de jóvenes de su curso, algo que ha llamado la atención de los usuarios de TikTok. A pesar de no contar aún con una experiencia larga y profunda, se expresa como si tuviera el doble de su edad. Además, un elemento característico de sus vídeos es la bata azul de cuadros que lleva siempre puesta y que, en muy poco tiempo, se ha convertido en todo un símbolo. Sus vídeos están creciendo como la espuma y ya suma casi 70.000 seguidores, acumulando alrededor de 4 millones de visualizaciones, un gran éxito en muy poco tiempo.

En los vídeos que ha subido podemos encontrar títulos como "La mañana perfecta", donde explica la actitud que debemos llevar al instituto: “Es clave y fundamental que entres al colegio con una sonrisa. Si no lo haces, tampoco saldrás con ella”, comenta Marcos. Entre sus claves para empezar bien el día menciona hacerlo con dinamismo, completar las tareas básicas como desayunar, vestirse o ducharse, y recalca la importancia de ponerse perfume, algo esencial para él. También anima a saludar a los compañeros para que el ambiente en clase sea lo más sano posible.

Otro vídeo con gran número de visualizaciones es aquel donde explica cómo eliminar las distracciones del móvil para poder estudiar, una tarea especialmente complicada para las nuevas generaciones, que prácticamente han crecido con un teléfono en la mano. Su rutina para lograrlo consiste en ducharse con agua templada o fría, "meditar 15 minutos para saber cómo vamos a actuar", y por último “aislarnos del móvil”.

Podríamos pensar, en una primera impresión del canal, que el contenido podría ser una broma o no suficientemente útil para los estudiantes más jóvenes, pero Marcos llega a conclusiones a las que muchos a su edad, ni siquiera nos acercábamos. Esto ha llamado mucho la atención en la plataforma, y cada vez que sube un vídeo los usuarios no tardan en comentar, en su mayoría con mensajes positivos como: "Siento que es más inteligente que muchas personas adultas y no lo toman lo suficientemente en serio por su apariencia o edad. Sigue así, tío” o “Este chaval va a dominar el mundo".

