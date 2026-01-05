North West se vuelve loca en TikTok y todos flipan con este detalle

North West se ha vuelto completamente viral en TikTok y lo ha hecho a lo grande. La hija de Kim Kardashian y Kanye West ha publicado 15 vídeos en solo cinco días en la cuenta conjunta @kimandnorth, un perfil gestionado por su madre y seguido por millones de usuarios, provocando una auténtica avalancha de reacciones en redes.

Los clips, subidos a lo largo de los primeros días de enero, muestran a North con un nuevo look que no ha pasado desapercibido y que ha hecho que medio TikTok "flipara". En ellos aparece luciendo lo que parece ser un piercing en el puente de la nariz —que muchos creen que podría ser falso—, unos grills dentales negros y un estilismo oscuro y contundente que refuerza su imagen cada vez más atrevida.

Sin embargo, si hay un detalle que ha concentrado buena parte de los comentarios, ese ha sido un llamativo colgante de diamantes valorado en una cifra completamente desorbitada cercana a los 250.000 dólares. Se trata de una pieza con forma de calavera y 106 quilates, un regalo de Navidad de su madre, Kim Kardashian, que rápidamente se convirtió en el centro del debate en redes sociales.

Mientras algunos usuarios comentaban el look con humor o admiración, otros ponían el foco en el precio del colgante y en el contraste entre la edad de North y el nivel de lujo que rodea sus apariciones públicas. Aun así, el accesorio no ha hecho más que disparar la viralidad de los vídeos, acumulando millones de visualizaciones y comentarios.

No es la primera vez que North West experimenta con la moda o los accesorios llamativos, pero la frecuencia de publicaciones y la potencia del estilismo han marcado la diferencia esta vez. En apenas unos días, la cuenta @kimandnorth se ha llenado de clips que han consolidado a North como uno de los nombres más comentados de TikTok en lo que va de año, demostrando que cada uno de sus movimientos genera conversación global.