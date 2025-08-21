Un noruego sorprende en el descenso de Sella por su curioso outfit

La influencer Clara Villalonga vuelve a conquistar las redes sociales con uno de sus divertidos videos sobre la vida en pareja y las diferencias culturales que comparte con su novio noruego. Esta vez, la escena tuvo lugar en Asturias y no tardó en hacerse viral.

Clara Villalonga lleva tiempo compartiendo con sus seguidores las aventuras que vive junto a su pareja, retratando con humor y ternura el contraste cultural entre ambos. Sus videos suelen mostrar desde las pequeñas diferencias del día a día hasta los momentos más surrealistas de su convivencia, y el último no ha decepcionado.

Durante una escapada a Asturias, la pareja se animó a participar en el tradicional Descenso del Sella, todo un clásico de los veranos en el norte de España, junto a un grupo de amigos. Lo que nadie esperaba era el look elegido por el novio: camisa azul perfectamente planchada, bermudas de lino y una sonrisa de portada mientras remaba en el kayak.

El video, titulado "No sé si mi novio pensó que el descenso del Sella era un restaurante o qué, pero pedazo de outfit se marcó el noruego", acumuló más de 366.000 visualizaciones y decenas de comentarios. Entre los más repetidos: "Antes muerta que sencilla" y "Vaya crack".

Lejos de sentirse fuera de lugar, el noruego disfrutó de la travesía con la mayor elegancia posible, demostrando que también un río asturiano se puede conquistar con estilo.