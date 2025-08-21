ELEGANCIA ACUÁTICA
Un noruego sorprende en el descenso de Sella por su curioso outfit
Clara Villalonga, la influencer detrás de Diario de una española viviendo en Londres, ha vuelto a revolucionar las redes con una de esas situaciones en las que se ve amor, choque cultural y muchas risas. En su ultimo video, grabado en Asturias, su novio noruego se convirtió en el inesperado protagonista del descenso del Sella.
Clara Villalonga lleva tiempo compartiendo con sus seguidores las aventuras que vive junto a su pareja, retratando con humor y ternura el contraste cultural entre ambos. Sus videos suelen mostrar desde las pequeñas diferencias del día a día hasta los momentos más surrealistas de su convivencia, y el último no ha decepcionado.
Durante una escapada a Asturias, la pareja se animó a participar en el tradicional Descenso del Sella, todo un clásico de los veranos en el norte de España, junto a un grupo de amigos. Lo que nadie esperaba era el look elegido por el novio: camisa azul perfectamente planchada, bermudas de lino y una sonrisa de portada mientras remaba en el kayak.
El video, titulado "No sé si mi novio pensó que el descenso del Sella era un restaurante o qué, pero pedazo de outfit se marcó el noruego", acumuló más de 366.000 visualizaciones y decenas de comentarios. Entre los más repetidos: "Antes muerta que sencilla" y "Vaya crack".
Lejos de sentirse fuera de lugar, el noruego disfrutó de la travesía con la mayor elegancia posible, demostrando que también un río asturiano se puede conquistar con estilo.
