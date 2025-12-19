¿Se nos ha ido de las manos con las cejas? Una moda estética acaba en desastre viral

Muchas veces, cuando acudimos a centros estéticos para hacernos un cambio de imagen, no salimos con los resultados que esperábamos. Algo así le ha ocurrido a una usuaria de TikTok @mauinii que se ha hecho viral tras mostrar el resultado de un laminado y tinte de cejas, una de las tendencias de belleza más populares del momento y que cada vez más personas se animan a probar.

El vídeo muestra el resultado inmediatamente después de la sesión y sin necesidad de ser un experto, es evidente que algo no ha salido bien. Las cejas aparecen excesivamente oscuras, marcadas y poco favorecedoras, lo que convierte el trayecto del centro estético a su casa en una experiencia cuanto menos incómoda. Aun así, la creadora de contenido decide tomárselo con humor. Al verse en cámara pregunta, entre risas e incredulidad, "¿Qué es esto?" y se queda momentáneamente sin palabras. Más tarde compara el resultado con un maquillaje mal hecho, intentando restarle dramatismo y asumir que, con el tiempo, será una anécdota de la que se reirá.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Los comentarios se llenaron de mensajes de sorpresa, bromas y comparaciones con memes y personajes conocidos. Algunos incluso le aconsejaban, en tono exagerado, que denunciara al centro, mientras otros hacían chistes visuales sobre la forma y el color de las cejas.

Más allá del humor, nos deja una moraleja y es la importancia de informarse bien antes de someterse a tratamientos estéticos, elegir profesionales cualificados y tener expectativas realistas. Las modas pasan, pero una mala experiencia puede quedarse grabada al menos durante unos días en el espejo y en internet.