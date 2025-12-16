La nota vecinal por el olor a porro que se ha vuelto viral por su sarcasmo

Una nota colocada en el ascensor de un edificio se ha hecho viral en internet, y no es para menos: se trata de una auténtica obra maestra del sarcasmo vecinal. El motivo del mensaje es un problema a veces común en muchas comunidades de vecinos: el fuerte olor a marihuana que invade las zonas comunes. Cansada de la situación, una vecina decidió dejar una nota dirigida al responsable, pero lo hizo con un ingenio y un sentido del humor que rápidamente conquistaron a las redes sociales.

La nota funciona como una clara llamada de atención, pero su tono irónico convierte la queja en un texto cómico que no pasa desapercibido. Desde la primera frase marca el estilo que va a mantener durante todo el mensaje: "En el edificio estamos alcanzando niveles de olor a porro propios de un festival", una comparación exagerada que prepara al lector para lo que viene después.

El humor continúa con frases aún más imaginativas, como cuando asegura que al pasar por el rellano estuvo a punto de ofrecer fuego a las plantas, convencida de que también estaban "fumando". Más adelante, describe el humo como si fuera un mochilero viajando libremente por todo el edificio, colándose por puertas, pasillos y escaleras sin ningún tipo de control.

Lejos de quedarse ahí, la vecina remata la nota con una posdata que muchos consideran la mejor parte del mensaje: "Si quisiéramos ambientación holandesa, ya habríamos puesto tulipanes". Esta frase final pone el broche de oro a una queja que, sin perder firmeza, demuestra que el humor puede ser una herramienta eficaz para expresar molestias cotidianas.

El caso ha generado miles de reacciones y comentarios, y refleja cómo los pequeños conflictos de convivencia pueden abordarse con creatividad, ironía y untoque de ingenio que consigue que el mensaje llegue mucho mejor.