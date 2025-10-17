El nuevo reto de TikTok: hablar 1 minuto sin muletillas

La creadora de contenido Sofia del Campo (@sofdelcampo) se ha sumado a un curioso reto viral que busca mejorar la forma en la que nos comunicamos. La tiktoker practica como mantener la presencia al hablar, lo que da como resultado una conversación llena de pausas y un ritmo poco habitual

Sofía cuenta que se inspiró en otra creadora que se apuntó al reto y reflexionaba sobre la importancia de hacer pausas al comunicarnos: "He estado escuchando a esta chica y ella hablaba muy despacio, como estoy hablando yo ahora mismo. Decía que no estamos acostumbrados a hacer pausas" explica.

Tras tres intentos fallidos, la usuaria sigue adelante con el reto, demostrando lo difícil que es mantener una conversación sin recurrir a las muletillas. La clave, según ella, es pensar bien lo que queremos decir para hablar de una manera mas estructuraday correcta.

"Una vez escuche a un hombre decir que si te tomas el espacio, el tiempo y la pausa para hablar te estas dando la importancia que tienes" añade Sofía.

El video ya acumula más de 300.000 visualizaciones y más de 300 comentarios, con reacciones que van del humor hasta la reflexión: "Yo metiendo el en plan cada dos palabras", "pareces un robot", "Solo hay que ver las entrevistas en los años 70 para ver como hablaban antes, da gusto".