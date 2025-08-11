El nuevo trend de TikTok es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados: Sin bailes y en equilibrio

Si algo nos ha enseñado TikTok es el poder de bailar frente a la cámara con una canción de moda. Sin embargo, no todo es moverse al ritmo de la música en esta red social y el último trend así lo está demostrando. Porque la espectacularidad del equilibrio también puede hacerse viral.

La usuaria de TikTok @thequinettos ha puesto de moda una nueva manera de hacer vídeos. El objetivo, en lugar de sacar a relucir los pasos prohibidos, reside en mantenerse inmóvil. Con más de 70 millones de visualizaciones, su vídeo sobre unos instrumentos de cocina aguantando sin caerse se ha convertido en todo un fenómeno viral.

¿Sorprendido? ¡No tan rápido! Tiene truco. Y es que esta usuaria es famosa por su dominio sobre los efectos especiales y, con el éxito de su trend, compartió una sesión de cómo se grabó la pieza en cuestión. Así es: la magia del cine también está en TikTok.

Ahora bien, esto no ha impedido que otros usuarios intenten replicar de forma más artesanal su vídeo. Imitando la postura de sus piernas y empleando la misma canción, estos usuarios han puesto de moda el equilibrio en la red social de los bailes.

Millones de personas están encantados con esta tendencia, dejando todo tipo de comentarios en cada publicación. Incluso con el truco ya revelado.

¿Lo mejor de todo? No hay que aprenderse ningún pase de baile para sumarse al último trend de TikTok.