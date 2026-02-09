Una pareja de tiktokers sortea al azar el apellido de su hija y su decisión enfada a todo el mundo

El debate sobre el orden de los apellidos en España volvió a las redes sociales después de que una pareja de tiktokers compartiera un vídeo explicando cómo decidieron el apellido principal de su futura hija. Ambos afirmaban no ponerse de acuerdo y defendían que la tradición de anteponer el apellido paterno no siempre responde a criterios de igualdad.

Ante esa discrepancia, optaron por un método que calificaron de neutral. Cada uno escribió su apellido en un papel, lo introdujo en una taza y, posteriormente, lanzaron los papeles al aire. El apellido cuyo papel llegó más lejos fue el elegido. El resultado final favoreció al apellido del padre. Tras el sorteo, ambos insistieron en su mensaje inicial: la necesidad de avanzar hacia una igualdad real también en cuestiones simbólicas como esta.

Sin embargo, la iniciativa no ha sido recibida de forma unánime. Numerosos comentarios cuestionaron el procedimiento, interpretándolo más como una trivialización del debate que como un gesto reivindicativo. Algunos usuarios expresaron decepción por la decisión de dejar al azar un asunto que, según opinaban, podría haberse resuelto mediante consenso.

Entre las reacciones más repetidas destacan las que ponen el foco en el esfuerzo físico y emocional del embarazo. Varias personas argumentaban que, dado que la madre asume ese proceso, debería tener mayor peso en la decisión. Otros comentarios señalaban que, si uno de los dos progenitores tenía mayor ilusión por su apellido, un acuerdo proporcional habría resultado más equitativo que un sorteo.

También hubo críticas dirigidas al tono del vídeo. Parte del público consideró contradictorio invocar la igualdad mientras se resolvía la cuestión mediante un juego. Algunos usuarios interpretaron la expresión facial de la futura madre como señal de cierta resignación, aunque se trata de percepciones subjetivas imposibles de confirmar.

En España, desde 2017 la legislación permite decidir libremente el orden de los apellidos de los hijos, una opción que ha ido ganando visibilidad aunque la tradición paterna sigue siendo mayoritaria. Casos como este reflejan cómo las decisiones familiares pueden convertirse en conversación pública cuando se exponen en redes sociales, especialmente en temas vinculados a identidad, tradición e igualdad.