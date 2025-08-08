La parodia del criticado vídeo de Mariona Pujol corriendo por "barrios chungos" de Barcelona es lo mejor que vas a ver hoy

Mariona Pujol Merino, una influencer barcelonesa ha generado un gran revuelo tras publicar un vídeo que muchos consideran clasista y ofensivo.

Con más de 300.000 seguidores en sus redes, Mariona suele compartir vídeos practicando deportes como snowboard, buceo, ciclismo o fútbol. Sin embargo ha sido un desafortunado y clasista vídeo relacionado con el running el que ha desatado una tormenta de críticas.

La joven tuvo la brillante idea de grabarse junto a una amiga corriendo siete kilómetros por lo que ellas mismas denominaban "el barrio más chungo de Barcelona".

Ambas se grabaron corriendo por el barrio de La Florida (L’Hospitalet de Llobregat), al que calificaron como “el más chungo de Barcelona”. En el vídeo hacen comentarios que muchos usuarios han considerado clasistas, como que "solo se olía a kebab", que "no se sentían cómodas" y que escucharon piropos durante la grabación.

Ante la avalancha de criticas por lo clasista del vídeo Mariona ha terminado por eliminarlo, aunque la huella digital no se puede borrar tan fácil y el vídeo sigue resubido en numerosas partes.

Incluso el alcalde L’Hospitalet, David Quirós, también intervino para denunciar la visión negativa y afirmar con orgullo: "hacemos barrio, hacemos ciudad" destacando que de allí han salido figuras deportivas como María Vicente, Paula Crespí, Omar El Hilali o Jordi Alba.

La respuesta más ingeniosa y desternillante llegó de la mano de la cómica e influencer madrileña Isabel Rey. En su parodia, cambió el escenario por la calle Serrano, en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, y comenzó diciendo: "Estamos corriendo en Serrano, uno de los barrios más pijos de Madrid".

Mientras corría con una amiga, imitó el tono y la estructura del vídeo original, pero adaptando las frases a un contexto de lujo: "En el primer kilómetro, solo he olido a Chanel" o un absurdo "¡Ay! ¡Una capibara!".

Con humor ácido, desmontó los prejuicios de Mariona al trasladarlos a un entorno opuesto, evidenciando lo ridículo de los estereotipos y convirtiendo la crítica en un momento viral.