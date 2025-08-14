¿Peces dentistas? Una buceadora se deja limpiar los dientes por unos peces bajo el agua

Si creías que lo habías visto todo en redes, prepárate: Hippie Domaris, conocida creadora de contenidos sobre la vida marina, hace poco subió un video que dejó boquiabiertos a sus seguidores. Bajo el titulo "Os presento a mis dentistas", la influencer muestra dos Labroides dimidiatus, conocidos como los “dentistas del océano”. Los peces se acercan a su boca y se encargan de eliminar restos de comida y suciedad atrapada entre los dientes.

Estos peces no solo hacen limpieza a humanos submarinos curiosos, sino que también son buscados por tiburones y otras especies marinas por su eficiente servicio dental. La influencer ha provocado un estallido de comentarios en los que gente alucinaba con estos peces: "Con el precio de un camarón … lo dejamos MUY MUY LIMPIO" y otras frases mas reflexivas han invadido su post: "Me encanta tu contenido, aprendo muchísimo, gracias por enseñarnos de una forma tan responsable y respetuosa cosas tan bonitas e interesantes".

Damaris en la mayoría de sus videos interactúa con sus visitantes acuáticos y explica la importancia de cuidar el océano para que estos peces puedan seguir cumpliendo su labor.

Así que, si alguna vez te animas a un chapuzón en el mar, ya sabes, puedes encontrarte con los expertos en higiene bucal.