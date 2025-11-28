PedriTitoX, el creador que mezcla humor, doblaje y teatralidad para conquistar TikTok: "Yo no hablo raro tu escuchas simple"

PedriTitoX se ha convertido en uno de los creadores de contenido más curiosos y reconocibles del feed en los últimos meses. Su mezcla de humor, estética alternativa y una presencia muy expresiva lo ha llevado a ganar una comunidad fiel en TikTok e Instagram, donde publica vídeos que combinan actuación, voz, cosplay ligero y un sentido del ritmo muy afinado. A diferencia de los influencers tradicionales, su figura está más cerca del creador performático: alguien que construye pequeños personajes en cada reel y que usa la cámara como si fuera un escenario.

Además de su faceta como creador visual, PedriTitoX es actor de doblaje, algo que se nota en prácticamente todos sus vídeos. Su manera de modular la voz, exagerar emociones o jugar con los matices son una de sus marcas principales y gran parte del motivo por el que sus publicaciones se viralizan. No es raro ver clips suyos circulando por TikTok en forma de duetos, reacciones o imitaciones: su estilo vocal es tan reconocible que invita a la réplica.

Entre sus vídeos más virales están precisamente esos en los que despliega su talento vocal. Este en concreto es uno de los más virales en el que asegura que "yo no hablo, declamo, invoco, convoco a las sílabas para que bailen con dignidad" dice respondiendo a un comentario de alguien que le pide que hable normal.

Lo mejor es el final cuando cierra con brutalidad "Yo no hablo raro tu escuchas simple".

Con el tiempo, PedriTitoX ha encontrado un punto muy concreto en el ecosistema digital: el del creador capaz de mezclar humor, voz y personalidad en piezas muy cortas. Especialmente brutales son los vídeos en los que desplega sus talentos como doblador y pone esa voz y esa forma de hablar recargada y teatral.