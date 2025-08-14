El pequeño detalle que estropea el emotivo momento de una niña conociendo a sus nuevas hermanas

Una familia de Estados Unidos estaba viviendo uno de esos instantes que jamás olvidará. Con dos gemelas recién nacidas, estos padres querían inmortalizar el momento de la presentación a su otra hija. Sin embargo, no contaron con un pequeño detalle que echó por los suelos lo emotivo de la ocasión.

El plano era perfecto. El padre a la izquierda, la madre a la derecha, la hija en el medio. Cada gemela en un extremo del encuadre. Nada podía salir mal. La niña va de lado a lado, conociendo a sus nuevas hermanas. Entonces, ¿cuál fue el problema?

Ninguno de los allí presentes había reparado en la nevera de la cocina. Menos todavía en los imanes pegados a la puerta. Y es que, a pesar de ser simples letras, las palabras formadas distaban mucho del tono "cute" del vídeo.

"Joder", "pene", "puta": Tres palabras que nada tenían que ver con el bonito momento que estaban protagonizando.

La pareja se lo ha tomado a broma y ha publicado el vídeo en redes sociales desde la cuenta @thenesbits. Porque, a pesar de no ser todo lo hermoso que se imaginaban, han inmortalizado una situación de lo más hilarante.