"Es un perro, no un niño": polémica por la tiktoker que le construyó una lujosa habitación a su mascota

Las redes sociales no dejan de sorprender y, esta vez, una tiktoker ha causado sensación al diseñar una casa de lujo para su perro. En un vídeo que acumula millones de visitas, @the_hayeks muestra cómo ha preparado una habitación con cama, nevera, armario y hasta un televisor para su mascota.

El clip, que rápidamente se ha vuelto megaviral, muestra el minucioso proceso de creación de este espacio exclusivo para el perro. La tiktoker comienza preparando una cama con cojines y una manta perfectamente doblada. Luego, coloca una pequeña nevera en la que almacena la comida del animal, junto con un armario donde guarda sus chuches y otros accesorios. La habitación también cuenta con un perchero para su ropa, una cesta con juguetes e incluso un pequeño escritorio con una diminuta televisión, haciendo que el espacio luzca más como el de un humano que el de una mascota.

Las imágenes han generado una gran reacción entre los usuarios, muchos de los cuales han elogiado el cariño y la dedicación de @the_hayeks hacia su perro. Sin embargo, no han faltado las críticas y el debate sobre la humanización de los animales. Algunos comentarios, traducidos al español, reflejan la polémica: "Es un perro, no un niño", "Consumo llevado al extremo" y "¿Por qué siguen empeñados en humanizar a los animales? Un perro es más feliz corriendo, jugando y acompañando a su dueño, no en una habitación con muebles y ropa".

A pesar de las opiniones divididas, el vídeo sigue sumando reproducciones y reacciones. Mientras unos ven en este gesto una muestra de amor incondicional, otros lo consideran un reflejo del exceso de consumo en redes sociales. Lo que es indiscutible es que este perro tiene un hogar que muchos humanos envidiarían, para bien o para mal.