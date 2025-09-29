Pide una Coca-Cola en un bar y lo que hace cuando se la sirven genera un debate que divide TikTok

Los debates gastronómicos son infinitos y casi siempre acaban dividiendo a la gente en dos bandos irreconciliables. Desde la eterna discusión sobre la tortilla con o sin cebolla, pasando por la polémica de la piña en la pizza, hasta la guerra sobre cómo debe servirse una paella. Ahora, un nuevo frente se ha abierto en TikTok, y esta vez los protagonistas son dos clásicos: la Coca-Cola y el limón.

En España es bastante habitual que, al pedir una Coca-Cola en un bar o restaurante, te la sirvan en un vaso con hielo y una rodaja de limón. Para muchos es un gesto natural, casi automático; para otros, un atentado contra el sabor original del refresco.

La chispa de la polémica la encendió un pequeño tiktoker anónimo, @c_rama_, que subió un vídeo de apenas 11 segundos y logró lo impensable: más de 337.000 reproducciones y un debate encendido en los comentarios. En el clip, se escucha cómo protesta con sorna: "Y dale con la manía de poner limón. He pedido una Coca-Cola, por favor. Madre mía el limón, la que vamos a liar con el limón, por dios".

Lo que parecía una queja anecdótica acabó convirtiéndose en un campo de batalla digital. En la sección de comentarios las opiniones están completamente divididas. Algunos aplauden al creador por decir en voz alta lo que ellos siempre han pensado: "Totalmente de acuerdo contigo, no lo entiendo”, escribe Marina. Otros, en cambio, defienden con pasión el toque cítrico: "Odio que no le pongan limón, le da un toque increíble", asegura sch.nk. Hay quien intenta poner calma en medio del fuego cruzado, como SamuelBuron, que recuerda que "hay gente que cree que sus gustos personales deben ser norma". Y, finalmente, están los pragmáticos como Girasol, que zanjan la discusión con lógica aplastante: "A mí tampoco me gusta con limón, pero con pedirle al camarero una Coca-Cola sin limón tengo".

Lo cierto es que la solución es tan simple como pedir el refresco "sin limón", pero el detalle de que en España se sirva casi por defecto ha resultado ser suficiente para desatar una pequeña guerra cultural en redes sociales. Un debate tan ligero como refrescante, que demuestra una vez más que, cuando se trata de comida y costumbres, las pasiones se encienden con la misma fuerza que una Coca-Cola bien fría con rodaja de limón.