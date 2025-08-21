Un piso nuevo, una nota inesperada y una lección de convivencia que triunfa en Barcelona

Las mudanzas suelen traer cajas, muebles, nervios… y también vecinos atentos. Marianne, una tuitera argentina recién llegada a Barcelona, lo comprobó nada más recibir las llaves de su nuevo piso. En el rellano la esperaba una sorpresa: una nota firmada por un vecino que, sin conocerse aún, ya le hacía su primer reproche.

Junto a un trozo de plástico, el mensaje decía: "Este plástico es de vuestra mudanza. Haced el favor de tirar las cosas". Lo que parecía el inicio de un desencuentro vecinal terminó, sin embargo, convertido en una lección de civismo digital.

Marianne respondió con otra nota que pronto se hizo viral: "Hola, gusto en saludarle, gracias por la nota de bienvenida. El plástico no es nuestro, aún no nos mudamos". Además, acompañó el mensaje con su número de teléfono, invitando al vecino a conversar y conocerse mejor.

Su publicación en X superó el medio millón de reproducciones y acumuló miles de "me gusta". Ante la sorpresa de los usuarios, la argentina explicó por qué compartió su contacto: «Porque será mi nuevo vecino y para mí las cosas se resuelven conversando».

Al final, todo quedó en un malentendido que, lejos de generar conflicto, se convirtió en trending topic y dejó una pequeña lección viral sobre convivencia.