La polémica detrás de los outfits de Marta Díaz en Laponia

Una de las influencers más conocidas de nuestro país, Marta Díaz, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por su estilo urbano o sus colaboraciones, sino por los conjuntos que eligió para pasar las vacaciones de Navidad con su familia en Laponia.

Viajar a Laponia no es cualquier cosa: las temperaturas pueden ser extremadamente bajas y salir al exterior se convierte en un verdadero reto. No es un destino apto para quienes no soportan el frío, y Marta no dudó en prepararse a conciencia.

"Llegamos a estar a menos 25 grados y yo me abrigué mucho porque tenía frío", comenta Marta. A pesar de sus precauciones, los comentarios en los videos que compartió generaron debate. Muchos seguidores aseguraban que estaba exagerando con la cantidad de capas y ropa, y que su vestimenta era completamente innecesaria.

Sin embargo, Marta explica que cada persona siente el frío de manera diferente. "La zona donde no tenía tela estaba petrificada, me costaba hablar, me costaba mover los labios", relata. Además, factores como la genética o ciertas alergias pueden hacer que estar expuesto a temperaturas tan bajas resulte muy incómodo o incluso peligroso.

En uno de los videos más comentados, Marta admite: "Yo estuve a menos 25 grados para hacerme una foto en bikini y os prometo que lo pasé muy mal. Si no llega a ser por el abrigo que llevaba, creo que habría sido imposible hacerla".

Curiosamente, aunque algunos usuarios criticaron su atuendo, muchos otros apoyaron a Marta y compartieron sus propias experiencias con el frío, comparando Laponia con sus ciudades, donde incluso con temperaturas mucho más altas, también necesitan ir abrigados de pies a cabeza.

Después de todo, cada cuerpo es distinto y el frío se siente de formas muy diferentes.

¿Y tú? ¿Eres de los que disfrutan del invierno o te consideras muy friolero?