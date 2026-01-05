Polémica con Grok y los desnudos no consentidos: la nueva función viral de X que ha generado un enorme debate

Pocos son los días en los que la inteligencia artificial no protagoniza alguna polémica. En esta ocasión, ha sido Grok, la inteligencia artificial con cuenta propia de X, la que ha estado en el punto de mira por la posibilidad de realizar ediciones de imágenes que se suben a la red social, entre las que está la posibilidad de cambiar el aspecto de cualquier persona para que salga en bikini. Miles de mujeres han cargado contra esta función de la IA nativa de X, y han compartido posibles soluciones para limitar la posibilidad de que Grok genere imágenes provocativas de ellas.

Por ahora, las soluciones que se han compartido no han demostrado ser efectivas, así que la mayoría de las afectadas han optado por bloquear a Grok para que, al menos, no pueda interactuar directamente con sus posts. Por supuesto, esto no limita que otra persona, desde otra cuenta, pueda pedir que las fotos de una persona sean editadas.

El aspecto más grave de este asunto ha llegado cuando se han hecho virales algunas peticiones en las que Grok aceptaba vestir a niñas en bikini, en publicaciones que tenían una clara intención pedófila. En el pasado, la propia X ha anunciado medidas severas contra las cuentas que utilizasen a Grok de esta forma, pero la situación actual revela que esas medidas se están aplicando de forma bastante inconsistente, ya que las publicaciones de este tipo siguen visibles y las cuentas que las generaron, activas.

En los últimos años X se ha convertido en una plataforma cada vez más violenta para las mujeres que la utilizan, y no es de extrañar que muchas de ellas hayan optado por marcharse de esta red social. Pero, dado el poder político y activista que ha acostumbrado a tener siempre Twitter, no deja de ser un perjuicio que solo los hombres con cierta ideología se concentren en ella. ¡Sin duda, es el fin de una era!