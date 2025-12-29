Un pollo sale de una caja de regalo de Navidad y asusta a todos

Un divertidísimo vídeo se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar la inesperada reacción de una niña al abrir su regalo de Navidad y encontrarse con una sorpresa muy poco habitual.

Ivyonna Swisher, residente en Alabama (Estados Unidos), decidió grabar el momento en el que su hija abría uno de sus regalos navideños, convencida de que dentro habría algo emocionante y acorde a la ilusión de esas fechas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el desenlace de la escena.

Al levantar la tapa de la caja, en lugar de un juguete o un objeto típico de Navidad, un gallina vivo salió de su interior de manera repentina. El animal, visiblemente asustado, dio un pequeño salto y salió corriendo a toda velocidad, provocando el susto inmediato de la niña, que pasó de la emoción a la sorpresa en cuestión de segundos.

Lejos de resultar una experiencia divertida para la pequeña, el momento acabó en confusión y sobresalto, mientras los adultos presentes no podían evitar reaccionar entre risas y gritos ante la situación inesperada.

El vídeo no tardó en acumular miles de reproducciones y comentarios en redes sociales. Un usuario escribió: "¡Jajaja, Dios mío, grité con ellos!", reflejando el impacto del momento. Otro añadió con humor: "¡Jaja! ¡Los pollitos son lo máximo! ¡Qué gran idea para regalar!".

La escena se ha convertido en uno de esos clips navideños que, por su sorpresa y espontaneidad, conquistan a internet y demuestran que no todos los regalos provocan la reacción esperada.