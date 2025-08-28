La pregunta del Metro que divide a TikTok: ¿Genialidad o trampa en las entrevistas de trabajo?

Conseguir un empleo nunca ha sido tarea sencilla, y en un mercado laboral cada vez más competitivo, las empresas se las ingenian para diseñar pruebas que separen a los candidatos más preparados del resto. En las últimas horas, la cuenta @llorensp subió un video que se ha viralizado en TikTok: un curioso método de selección que utiliza una pregunta aparentemente simple, pero cargada de intención, y que ha generado un intenso debate en redes.

La cuestión, bautizada como la "pregunta del vagón de Metro", plantea lo siguiente: "Vamos en un vagón de Metro, ¿en la próxima estación qué porcentaje de los pasajeros se bajan?". A primera vista parece un enigma sin respuesta concreta, pero detrás de esta trampa se esconde un objetivo: medir la capacidad de razonamiento y reacción de los aspirantes en plena entrevista.

En el podcast, el reclutador que reveló este método explicó que respuestas inmediatas como "un 30 o 40%" suelen descartar al candidato. ¿El motivo? No se busca un número al azar, sino la habilidad de hacer preguntas clave. "Lo ideal es que el aspirante indague: ¿en qué estación estamos?, ¿vamos al centro de Madrid?, ¿es la última parada? Si es la última, la respuesta es 100%", detalla el experto.

La intención de esta prueba no es acertar una cifra, sino observar cómo el candidato gestiona la presión, qué recursos utiliza y cómo se adapta a la incertidumbre. En un contexto donde los nervios suelen jugar malas pasadas, este tipo de dinámicas ponen a prueba algo más que conocimientos: la capacidad de pensar con lógica en situaciones límite.