La pregunta del Metro que divide a TikTok: ¿Genialidad o trampa en las entrevistas de trabajo?
Una simple pregunta en una entrevista de trabajo se ha convertido en todo un fenómeno en TikTok, donde miles de usuarios debaten sobre el famoso "enigma del vagón de Metro" y lo que realmente se mide de los candidatos.
Conseguir un empleo nunca ha sido tarea sencilla, y en un mercado laboral cada vez más competitivo, las empresas se las ingenian para diseñar pruebas que separen a los candidatos más preparados del resto. En las últimas horas, la cuenta @llorensp subió un video que se ha viralizado en TikTok: un curioso método de selección que utiliza una pregunta aparentemente simple, pero cargada de intención, y que ha generado un intenso debate en redes.
La cuestión, bautizada como la "pregunta del vagón de Metro", plantea lo siguiente: "Vamos en un vagón de Metro, ¿en la próxima estación qué porcentaje de los pasajeros se bajan?". A primera vista parece un enigma sin respuesta concreta, pero detrás de esta trampa se esconde un objetivo: medir la capacidad de razonamiento y reacción de los aspirantes en plena entrevista.
En el podcast, el reclutador que reveló este método explicó que respuestas inmediatas como "un 30 o 40%" suelen descartar al candidato. ¿El motivo? No se busca un número al azar, sino la habilidad de hacer preguntas clave. "Lo ideal es que el aspirante indague: ¿en qué estación estamos?, ¿vamos al centro de Madrid?, ¿es la última parada? Si es la última, la respuesta es 100%", detalla el experto.
La intención de esta prueba no es acertar una cifra, sino observar cómo el candidato gestiona la presión, qué recursos utiliza y cómo se adapta a la incertidumbre. En un contexto donde los nervios suelen jugar malas pasadas, este tipo de dinámicas ponen a prueba algo más que conocimientos: la capacidad de pensar con lógica en situaciones límite.
