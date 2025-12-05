My private ig story vs my public ig story: el trend que está dejando expuestos a todos

En la plataforma de TikTok se ha hecho viral un nuevo trend titulado "My private IG story vs my public IG story", una tendencia tan cómica como reveladora en la que los usuarios muestran, de manera comparativa, la diferencia entre el contenido que comparten en su historia privada de Instagram y el que publican para todo el mundo. El contraste entre ambas versiones está generando miles de reacciones, ya que expone con humor cómo cambia nuestra forma de mostrarnos según el nivel de exposición.

Cientos de usuarios se han animado a participar en este trend y han dejado auténticas joyas. En las historias privadas suelen aparecer bromas internas, momentos vergonzosos, selfies sin filtros, situaciones cotidianas o incluso clips grabados bajo los efectos del alcohol. En cambio, en la historia pública suele aparecer una imagen perfectamente cuidada: fotos posando, estéticas, con buena iluminación y una versión más pulida de uno mismo. La diferencia entre ambas caras es, en muchos casos, tan grande que convierte el trend en un contenido muy divertido de consumir.

Sin embargo, más allá del humor, esta tendencia deja entrever un mensaje importante: la perfección que vemos en redes sociales no es la realidad. Detrás de cada foto impecable suele haber una persona con sus días buenos y malos, con inseguridades y con momentos tan caóticos como los de cualquiera. Aunque muchos somos conscientes de ello, es fácil caer en comparaciones constantes cuando vemos perfiles que parecen vidas ideales.

Este trend, de forma ligera y entretenida, nos recuerda que todos mostramos solo una parte de quiénes somos en redes y que en el fondo, lo auténtico y espontáneo tiene un gran valor.