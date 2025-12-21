Por qué los dibujos animados estaban obsesionados con la marca ACME

ACME Neveras, ACME Cohetes, ACME Trampolines, ACME Tostadoras, ACME Peladores de cactus… Si cualquier empresa del mundo real tuviera un portfolio de productos tan variado como imposible, nos resultaría extraño como poco. Sin embargo, en el mundo de los dibujos animados, aceptamos que esto es así sin ninguna clase de problemas. ACME es la empresa a la que recurre cualquier personaje para preparar su arsenal, pero… ¿de dónde viene ACME? ¿Qué significa? ¿Y por qué tantos creadores decidían usar este nombre como estándar en diferentes historias?

Los Looney Tunes mostraron ACME por primera vez en 1935 y su popularidad fue tal que se considera esencial hoy en día para explicar su existencia. Es así hasta tal punto que en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? llegaba a aparecer como una empresa real que proporcionaba todos esos productos. Sin embargo, la realidad del nombre es que no corresponde a una corporación, sino a una táctica de venta. Todo proviene de la palabra griega Acmé, cuya definición en Wikipedia dice lo siguiente: "en su origen significa 'la punta, o el filo de un objeto' y, en sentido figurado, el momento en que algo está en su máximo esplendor". Y desde hace mucho tiempo las empresas lo utilizan con ese significado de "lo mejor de lo mejor de lo mejor".

De hecho, si se investiga el nombre de varias empresas y patentes del siglo XIX, se puede observar que la palabra ACME se utilizó en abundancia. Antisépticos, ladrillos, mostaza, mantequilla, silbatos… Muy probablemente para todo lo que puedas imaginar, solo que proveniente de varias empresas, no solo de una. Además, el orden alfabético otorgaba ventaja si te llamabas ACME, dado que aparecías entre las primeras opciones. Existían incluso semáforos en Los Ángeles con esa marca, por lo que los animadores de los primeros Looney Tunes seguramente estaban familiarizados con ese concepto que, además, había sido predominante durante su infancia. Y aunque no parece haber cohetes de ACME, sí podemos afirmar que existieron yunques ACME.