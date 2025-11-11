El uso de la inteligencia artificial es cada vez más común. Se ha convertido en una herramienta que nos acompaña todos los días al que le consultamos cosas, le contamos parte de nuestra vida, y la utilizamos para generar imágenes o textos. Así ocurrió en este caso, donde un chico copió un mensaje generado por ChatGPT sin eliminar la parte final que genera la IA: “A tu novia le encantará este texto, puedes enviárselo y darle las buenas noches.”

La usuaria de X (@matriarcado) ha compartido una conversación con su pareja que, en un principio parecía un gesto tierno: su novio se ponía sentimental y la llenaba de halagos. Sin embargo, ella publicó la captura acompañada de los comentarios: “Qué daño ha hecho ChatGPT” y “Lee el final de lo que ha puesto MiNovio…”

En el mensaje que le envía su pareja se pueden leer frases como: “Siento que eres mi otra mitad y quiero que mi vida sea junto a ti”, “Sé que eres perfecta” o “Eres mi guerrera al pie del cañón, mi curandera al regresar de la guerra.” Frases que sin duda llegarían al corazón si no fuese porque las ha escrito una máquina y no él.

ChatGPT se ha convertido en un complemento casi perfecto que nos ayuda en todo tipo de situaciones, pero también empieza a ser algo peligroso. Incluso mensajes que deberían nacer de nuestros sentimientos, como un texto para nuestra pareja, acaban siendo generados por una inteligencia artificial a partir de un simple prompt con algunos datos de la relación.

La publicación generó cientos de reacciones, como la de la usuaria @juliaapego que se volvió incluso más viral que el original. Ella escribió: “Mi novio hace eso y ya no es mi novio.” Otros usuarios respondieron con comentarios como: “Que no sea tan cutre por lo menos que borre lo de ChatGPT no me jodas”, “EXPLOTO EN IRA”, o “Por eso el romanticismo murió.”

Y tú, ¿has enviado alguna vez un mensaje importante creado con ChatGPT? ¿Le mandarías un mensaje generado por inteligencia artificial a tu pareja?