¿Qué es el layering? La tendencia que convierte el vestir por capas que reinará este otoño-invierno

El layering —la técnica de vestir por capas— se ha consolidado como una de las tendencias más destacadas de la temporada. Aunque superponer camisetas, jerséis y chaquetas forma parte del día a día, la moda actual, que ha cogido fuerza a través de TikTok, convierte esta práctica en un recurso creativo que requiere planificación, armonía visual y coherencia entre las prendas elegidas.

La propuesta no consiste en añadir ropa sin más, sino en construir un conjunto en el que cada capa aporte algo al resultado final. Combinar mangas largas con camisetas de tirantes, vestidos con piezas más estructuradas o pantalones con faldas cortas son algunas de las fórmulas habituales. La clave está en jugar con los volúmenes, las texturas y los colores, haciendo que todas las capas permanezcan a la vista sin perder cohesión.

Una de las firmas que ha impulsado esta tendencia es Miu Miu. En sus desfiles y primeras filas de 2024, modelos e influencers han mostrado combinaciones en las que las distintas capas se integran como parte esencial del diseño: tops sobre camisas, vestidos superpuestos, minipantalones con ropa interior visible o camisetas bajo prendas más formales. Estas propuestas han trasladado el layering del terreno práctico al puramente estilístico.

Para quienes quieran iniciarse en esta estética, una opción sencilla es combinar un vestido corto con un pantalón recto o ancho. Los vestidos lenceros, muy presentes esta temporada, funcionan especialmente bien, aportando un toque sofisticado y equilibrado. A esta base se le puede añadir un jersey ligero para reforzar el efecto de superposición.

Además, algunas marcas han facilitado la transición para los menos expertos mediante camisetas y pantalones con efecto layering, prendas que incorporan capas simuladas en puños, escotes o cinturillas. Estas opciones permiten experimentar con la tendencia sin riesgo de desajustes en la combinación.

Con propuestas para todos los estilos y niveles, el layering se afianza como una tendencia versátil que combina funcionalidad y una estética original en un mismo outfit.