Por qué es más difícil encestar en las canastas de tu barrio que en las de los estadios de baloncesto

Un aro. Tan solo un aro. Es algo tan sencillo que cuesta reinterpretarlo. Es un círculo, algo simple. En baloncesto es, también, algo esencial. Junto a la red, el tablero y unos cuantos tornillos forma la parte esencial de una canasta. Y es difícil imaginar que nadie quisiera replantearse cómo funciona un aro. ¿Acaso puedes pensar algo extra? ¿Pueden existir circunstancias que lleven a que un aro de canasta deba ser de otro modo? Resulta que sí, y resulta además que es el aro de canasta más odiado del mundo. El motivo es sencillo: es un aro con borde doble.

La gente odia los aros de canasta con borde doble porque aseguran que encestar en estas canastas es mucho más complicado. Se cuestionan su existencia y es todo un meme en redes sociales. ¿Es real? ¿Cuesta más anotar? Un youtuber se propuso descubrirlo a lo largo de varios meses. El resultado es que, sí, es más difícil. Los tiros deben ser más perfectos para encestar, dado que el borde doble provoca que el aro sea más rígido. Los rebotes se van más lejos y todo esto hace que toque replantearse cómo tirar en una canasta de esta categoría. Si tiras con un mayor arco que haga que el balón caiga más recto, es más probable encestar.

Por un lado, esto puede mejorar tu estilo de tiro, siendo equivalente a cuando en los animes de peleas entrenan con pesos en las piernas. Si dominas estas canastas, dominarás el mundo. Por otro lado, el porcentaje de acierto de tiro de este youtuber se redujo inevitablemente. Lo que lleva, finalmente, a la gran pregunta: ¿por qué existen los aros de borde doble? Es una cuestión de durabilidad. Estas canastas pueden existir en climas muy fríos y duros, a la intemperie en todo momento. El borde doble evita que acaben tan machacadas como esta otra canasta doblada. Igual sí que merece la pena que existan…