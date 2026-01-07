Lo que nunca haría en España: una española explica su nueva vida en Estados Unidos

Una usuaria española de TikTok @alecuinthestates que actualmente vive en Estados Unidos se ha vuelto viral tras compartir una curiosa lista de hábitos que allí le resultan totalmente normales, pero que asegura que "ni loca" haría en España. A través de un vídeo cercano y lleno de humor, la joven compara las diferencias culturales entre ambos países, especialmente en lo relacionado con la moda y el estilo de vida.

Uno de los primeros detalles que menciona son sus uñas largas de color rojo, un estilo que en Estados Unidos está completamente normalizado. "Mi madre las odia, las ha visto por teléfono y me ha dicho: quítate eso ya", comenta entre risas. Según explica, allí se siente cómoda llevándolas porque es algo habitual, mientras que en España cree que llamaría demasiado la atención.

La ropa cómoda ocupa un lugar destacado en su lista. La joven cuenta que en Estados Unidos va en leggings prácticamente todo el tiempo, algo que en España solo ve común si vas a hacer deporte. También menciona otra tendencia que al principio le resultaba impensable: ponerse los calcetines por encima del legging. "Me parece horroroso, pero como aquí todas lo hacen…", añade, dejando claro cómo el entorno influye en la forma de vestir.

Las diferencias no se quedan solo en la moda. También cambian los planes sociales. Mientras que en España quedar con amigas suele implicar ir a tomar algo, en Estados Unidos es bastante habitual quedar para ir a un supermercado. "Por ejemplo, nos aburrimos mis amigas y yo y vamos al Target", explica. Algo que en España resultaría extraño, allí se vive como un plan más.

Siguiendo con la estética, habla de las botas cowboy y los pantalones cortos vaqueros, una combinación que en Estados Unidos es muy común. Aunque reconoce que las botas cowboy se han puesto de moda en España, confiesa que allí las lleva con mucha más naturalidad. "Todoslos viernes voy disfrazada de cowboy", bromea.

Por último, menciona una de las diferencias culturales más conocidas: las propinas. Mientras que en España dejar propina no es obligatorio, en Estados Unidos sí lo es, incluso aunque el servicio no haya sido del todo satisfactorio. Un detalle que, según ella, sigue chocándole a pesar de llevar tiempo viviendo allí.

Con su vídeo, la joven no solo entretiene, sino que también muestra cómo cambiar de país puede transformar por completo costumbres que damos por sentadas, demostrando que muchas veces el contexto lo es todo.