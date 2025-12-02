¿Qué es rage bait? La expresión que la Universidad de Oxford ha escogido como palabra del año

A comienzos de los años 2000, rage bait no tenía nada que ver con redes sociales ni algoritmos. La primera referencia conocida al término aparece en 2002, en un foro de Usenet, para describir una situación de tráfico: la reacción de un conductor al sentirse provocado por otro en plena carretera. Pero aquella idea inicial acabaría encontrando un terreno mucho más fértil dos décadas después.

Hoy, según el diccionario de Oxford Languages, donde se ha elegido rage bait como palabra del año, el concepto ha evolucionado hasta definir "contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo, generalmente publicado para aumentar el tráfico o la interacción con una página web o redes sociales". En español, su traducción más extendida es "cebo de ira" o "anzuelo de indignación".

La elección de rage bait como palabra del año se apoya también en datos de uso. De acuerdo con Oxford, la frecuencia del término se ha triplicado en los últimos doce meses, una señal clara de que ya no se trata de una etiqueta marginal, sino de un fenómeno integrado en la experiencia cotidiana de internet. Tuits diseñados para incendiar debates, vídeos que exageran conflictos o titulares construidos para polarizar son algunas de sus formas más reconocibles.

Para Casper Grathwohl, este crecimiento del término refleja un cambio importante en la percepción de los usuarios. En palabras del responsable de la institución, la popularidad de la expresión demuestra "hasta qué punto la gente se está volviendo consciente de las tácticas de manipulación que se utilizan para captar su atención". Es decir, no solo hay más contenidos pensados para enfadar, sino también más capacidad para identificarlos como tales.

Más allá de su definición técnica, la elección de rage bait como palabra del año funciona como un retrato del clima digital de 2025. La indignación se ha convertido en un motor de visibilidad, y la atención, en una moneda que se obtiene con facilidad cuando se apela a las emociones más intensas.

El reconocimiento del término por parte de Oxford no solo certifica su relevancia lingüística, sino que también pone sobre la mesa una pregunta de fondo: hasta qué punto la economía de la atención está moldeando la forma en que discutimos, nos informamos y nos relacionamos en Internet.