Quién es Anthony Joshua, el boxeador que se ha convertido en el nuevo icono sexual de las redes

Hace ya varios días que vivimos el combate de Anthony Joshua contra Jake Paul, en el que este último recibió golpes muy duros que llegaron a provocar una rotura doble en su mandíbula. La pelea fue una de las más vistas de la historia de este deporte, con 33 millones de personas conectadas en directo para ser testigos de la victoria de Anthony Joshua. El vencedor no solo se ha llevado el honor de ganar el combate, sino que también ha ascendido rápidamente en popularidad, sobre todo en las redes sociales. Ha ganado millones de seguidores en solo unos días, y es el público femenino el que parece estar particularmente interesado en él.

No son pocas las publicaciones que se han sucedido en los últimos días, admirando a Anthony Joshua por cosas que poco tienen que ver con sus habilidades para el boxeo. Con este momento viral, ha logrado convertirse en un icono sexual de EE.UU., donde hasta ahora no era tan conocido, debido a su origen británico. Conocido por sus flirteos con distintas mujeres con una notable visibilidad en redes, ahora pasa al podio de las figuras masculinas con mayor sex appeal para el público femenino.

Es de esperar que, al igual que otras figuras anteriores, como Michael B. Jordan o Aaron Pierre, pronto veamos a Anthony Joshua colaborando con marcas que busquen atraer a las mujeres a sus productos o servicios. Sin importar si en sus siguientes combates sale ganando o perdiendo, parece haber encontrado a un público fiel que estará dispuesto a apoyarlo pase lo que pase, ¡y eso vale más que ninguna victoria!