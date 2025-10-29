¿Quién era Perico de los palotes? La verdadera historia detrás de esta expresión popular

Los refranes y expresiones forman parte de la cultura española, heredándose de padres a hijos y creando una manera muy nuestra de expresarnos. Según la creadora de contenido andaluza (@sandramoruizz), que se dedica a divulgar la historia y la perpetuación de la cultura española, muchas de estas expresiones esconden historias sorprendentes detrás.

Uno de los ejemplos más curiosos es la famosa expresión “Perico de los palotes”. Seguro que la has dicho alguna vez para referirte a alguien de manera genérica… pero, según Sandra detrás de ese nombre hay una pedazo de pionera: Carmen de Burgos, almeriense, periodista, escritora y activista.

“Perico de los palotes existió… pero era mujer”, explica la creadora de contenido. Carmen fue la primera corresponsal de guerra de España, escribió más de 100 novelas y 10.000 artículos, y luchó por el voto femenino y los derechos de las trabajadoras. Sin embargo, tenía un pequeño inconveniente: estaba divorciada, y a principios del siglo XX eso era visto como una marca social difícil de borrar.

Para poder publicar sus obras y que se tomaran en serio, Carmen tuvo que usar un seudónimo masculino: así nació “Perico de los palotes”. Con la llegada del franquismo, su nombre apareció incluso en la lista de autores prohibidos de leer, un reflejo del poder de su voz y de la amenaza que representaba para el régimen.

Además, la expresión también hace referencia a la figura folclórica de Perico, que tocaba el tambor con dos palos siguiendo al pregonero, demostrando cómo un mismo nombre puede tener varias capas culturales y populares.

Como concluye @sandramoruizz, “detrás de los refranes que usamos a diario, muchas veces hay historias de mujeres valientes que cambiaron la historia… y que merecen ser recordadas”.