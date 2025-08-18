¿Quién es el Final Boss de Ibiza? Así es el turista más viral del verano español

En plena temporada alta en Ibiza, un vídeo filmado en una discoteca ha puesto en foco la figura de un joven británico de estética estravagante. El apodo Final Boss de Ibiza nació en TikTok, donde el clip suma ya más de 25 millones de visionados. El retrato comienza con sus gafas gigantes, barba conspicua, camiseta negra y una cadena dorada sobre el pecho, pero es su corte de pelo tipo seta el que se roba todas las miradas.

El protagonista, identificado como Jack Kay y originario de Newcastle (Reino Unido), ha dado un paso al frente y ha confesado afrontar este fenómeno con afirmaciones como: "Solo soy un tipo normal de Newcastle". Su viralidad ha derivado en propuestas profesionales: ha fichado con la agencia Neon Management, la misma que representa a estrellas de Love Island y figuras televisivas del Reino Unido. Además, se especula con su participación en realities o apariciones en medios internacionales.

El impacto ha dado lugar a una avalancha de reacciones en Internet. Se han disparado los memes y comparaciones: algunos lo asemejan a Ringo Starr, otros a una figura de Lego o incluso a un antiguo guerrero normando. Las marcas y locales en Ibiza ya le buscan, y se habla incluso de una gira por clubes para rentabilizar su popularidad emergente.

Este caso demuestra el poder de la cultura digital y cómo un instante captado en vídeo puede catapultar a una persona desconocida a una fama global casi instantánea. Entre risas, disfraces, comparativas culturales y estrategias de monetización, el Final Boss de Ibiza ha transformado su momento de notoriedad en todo un fenómeno mediático.