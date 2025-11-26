¿Quién es Flavio? El tiktoker estadounidense que conquista a las redes aprendiendo español a base de ensayo y carisma

El fenómeno de Flavio es un ejemplo más del tirón que tienen en redes sociales los contenidos que mezclan aprendizaje, espontaneidad y un punto de humor. El tiktoker, que vive con su pareja —hispanohablante—, decidió lanzarse a aprender español para comunicarse mejor en su día a día. Desde entonces, ha convertido ese proceso en el eje principal de sus publicaciones.

Por el momento, su perfil cuenta con apenas una docena de vídeos publicados en un corto periodo de tiempo. A pesar de ello, la repercusión ha sido inmediata: cada uno de esos contenidos supera con facilidad las centenas de miles de reproducciones. En sus clips se le puede ver tratando de mantener pequeñas conversaciones o enfrentándose a expresiones que resultan especialmente complejas para quienes se inician en el idioma.

Uno de los aspectos más comentados por los usuarios es su rápida evolución. Aunque todavía comete errores evidentes y su acento es claramente extranjero, en apenas unos vídeos ya se percibe una mejora notable en la pronunciación y en la construcción de frases básicas. Esta progresión, visible para cualquiera que siga su cuenta desde los primeros contenidos, ha sido uno de los factores clave para enganchar a su audiencia.

El tono de los vídeos también ha contribuido a su éxito. Flavio se muestra natural y es tremendamente carismático, aún en sus errores. Esa actitud, lejos de generar burla, ha despertado una respuesta mayoritariamente positiva entre los usuarios, que le animan, le sugieren nuevas palabras y celebran cada pequeño avance.

El caso de Flavio se suma a una tendencia cada vez más habitual en redes: la de creadores extranjeros que documentan su aprendizaje del español y conectan con una audiencia interesada en esto. Aunque su recorrido en TikTok acaba de empezar, los datos de visualizaciones y el crecimiento constante de seguidores apuntan a que su presencia en la plataforma seguirá dando que hablar en los próximos meses.