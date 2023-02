¿Quién es Lamagaisa? Todo sobre la "lianta" de TikTok que 'roba' besos a chicos con novia

Acostumbrados como estamos a que día sí y día también aparezcan muchas personas indignadas por Twitter quejándose sobre cualquier tema, llama la atención la que se ha montado con Lamagaisa en las últimas horas, y con bastante razón. Se trata de una provocadora, con un estilo muy de reportera caradura, que parece coger inspiración en los vídeos que arrasan especialmente en Estados Unidos.

Armada con un par de móviles (uno en sus manos y otro en las de un operador de cámara anónimo), la tiktoker aborda principalmente en calles y centros comerciales a paseantes jóvenes para hacerles preguntas de todo tipo. Variando el grado de dificultad de las mismas, la respuesta tiene dos posibles desenlaces a elección de los que aceptan: un premio económico (a veces una bofetada) o un beso.

Es curioso como en más de una ocasión los acertantes eligen pegarle un tortazo en un alarde de humor muy tiktoker, si bien lo que de verdad ha irritado a los usuarios es que Lara, que así parece llamarse en realidad, también anda cerca del acoso a sus entrevistados. Es por eso de proponer a chicos, acompañados de sus parejas, el reto del 'si fallas te doy un beso'.

Sin ser especialmente original, puesto que no hace nada que no hayamos visto en innumerables ocasiones, Lamagaisa no debió tomar nota de los comprensibles funes que les cayeron a muchos antes que ella, y pese a que la sospecha de estar todo planificado sigue ahí, hay indignación de sobra como respuesta a sus vídeos como para que haya eliminado unos cuantos de su perfil.

Hay dos en concreto que levantan una polvareda y debate épicos: uno en el Lara que aprovecha que una chica dice que "perdonaría una infidelidad" para besar inmediatamente a su novio, y otro en el que una chica dice "conocerla de TikTok" y pide parar la grabación. No hay manera de saber si son reales o fake, algo en realidad indiferente para el resultado.

La doctora Caitlyn Tully, supervisora de Tratamientos y Curas en el Nationwide Children's Hospital, escribía hace justo un año que "muchos adolescentes no entienden que besar sin consentimiento es una manifestación de violencia sexual". Lo dice en respuesta a cuando una tendencia como la de Lara dejaba como resultado a "jóvenes confundidos, incómodos y con la sensación de haber sido violados" tras el challenge de TikTok. No es ninguna hater, porque definie a la plataforma como "mayoritariamente divertida y con chorradas" inofensivas.

Que Lamagaisa haya borrado tantos clips nos hace pensar que ha aprendido la lección, pese a que un buen número de comentarios en redes observan que se hubiera liado mundial si el protagonista de esos vídeos hubiera sido masculino. Como sea, ya hemos avanzado lo suficiente como para etiquetar este tipo de contenidos como 'humor'.