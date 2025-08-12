Reverse Dive Challenge: El reto más refrescante del verano llega a TikTok

Los usuarios en TikTok parecen haberse cansado del calor del verano y ya han inventado un nuevo reto viral en las piscinas. Una forma muy original de lanzarse al agua que está dando la vuelta al mundo.

El Reverse Dive Challenge consiste en tirarse a la piscina al revés de la manera original. Es decir, en lugar de caer con los brazos delante y de cabeza, toca lanzarse con los pies y bocarriba. Sin embargo, lo complicado no es el salto: es la caída.

Para superar el reto hay que deslizarse bajo el agua en línea recta. De este modo, se imita al salto de cabeza, pero a la inversa.

El Reverse Dive Challenge no frena y cada vez son más los usuarios que se suman a esta nueva ola, ideal para quitarse de encima el agobio del verano. Piscinas privadas, públicas, en plena naturaleza... Cualquier lugar es bueno para darse un chapuzón invertido.

Nada gusta más que un buen reto viral a los creadores de contenido en TikTok y, si es refrescante, mejor que mejor.